能登半島地震で大きな被害を受けた氷見市姿地区で、おととい納涼祭が開かれました。



震災後、地区では3割の世帯が集落を離れコミュニティの維持が課題となっています。



祭りは、復興に向けた意見交換の場にもなればと企画されました。



姿地区 山本譲治区長

「お盆ももう終わりですけど、姿地区で納涼祭ということで初めて企画しました」



氷見市姿地区の公民館で行われた納涼祭は、バーベキューを楽しみながら、地域の意見交換の場になればと自治会が市の支援事業を活用して開いたものです。





おとといは、住民やその親族など、およそ50人が参加しました。能登半島地震で、大きな被害を受けた姿地区では、57世帯のうち、16世帯が集落を離れました。建物の公費解体が進み、空き地が目立つようになってきました。一方で、被災した家を修繕し、およそ1年半ぶりに集落に戻った人もいます。戻ってきた住民「ようやく7月の末に完成したという感じですね。周りはなんにもなくなっても、やっぱりうちがあってなんとか復興していきたい」復興に向けた意見交換の場になればと開かれた納涼祭。地区外へ移り住んだ人の姿もありました。高岡に移り住んだ男性「やっぱ声かけてもらったらまあ都合のつく限りは協力とか、顔は出したい」解体した住宅の空き地の活用については、今月、富山大学芸術文化学部の学生も加わり話し合いが行われ、海沿いの美しい景観を生かした事業などが提案されました。地区ではコミュニティーの存続に向けて今後も話し合いの機会を増やしていきたいとしています。姿地区 山本譲治区長「地域から離れた人にも、この地区のために皆さんの協力を得てますね。一致団結して みなさんと協力しながら姿地区を盛り上げたいと思います」