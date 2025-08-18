青空が広がったきょうの県内、富山市ではコメの早生品種「てんたかく」の刈り取りが始まっています。



高い気温が続いた影響で例年より5日ほど早い収穫開始となりました。



富山市水橋狐塚にある堀高輔さんの田んぼでは、早生品種「てんたかく」の刈り取りがきょう始まりました。



今年は暑い日が続いてイネの生育が進み、刈り取りは例年より5日ほど早いということです。



収穫の時期を迎えたイネですが、懸念されているのが水不足の影響です。





今年は記録的に雨が少ない状態が続いたことで、県内では各地で田んぼや農業用のため池が枯れ、給水車による給水作業などの対策がとられました。堀さんの田んぼでも排水路からポンプで水をくみ上げる対応をとったということです。てんたかくの収量は平年並みを見込むものの、猛暑や水不足による品質への影響を懸念しています。一方で、品質の落ちるコメは出荷段階で除かれるため、店頭に並ぶコメの品質に問題はないとしています。アイアンファーム・堀高輔代表「異常気象の中、収穫にたどり着くことができて、今年もおいしいお米がとれると思いますので、安心しておいしい国産米を食べていただきたい」そして、主力品種コシヒカリについては。堀代表「これから（収穫が）始まるコシヒカリというのが、特に7月20日前後の一番水が欲しい時期に渇水、干ばつというところで収量、品質ともに非常に不安視しています」コシヒカリの収穫は例年通り来月上旬ごろを予定しているということです。一方で、消費者が気になるのは価格です。去年産の銘柄米の価格は依然として高い水準で、ことしの新米も高値になるという見方が強まっています。