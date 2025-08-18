スタジオには経済担当の土井記者です。

県内の最低賃金が、初めて1000円を超えました。

まずは改めて、最低賃金とはどのような制度でしょうか。



最低賃金制度は、法律に基づき、国が賃金の最低額を定める制度です。

使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

もし最低賃金より低い賃金で契約した場合は無効となります。

罰則もあり、労働者の暮らしを守る制度です。





手続きは、厚生労働大臣の諮問機関である、 中央最低賃金審議会が毎年、引き上げ額の目安を示します。その後、都道府県の労働局が設置する地方最低賃金審議会が地域の実情に応じて審議を行い、決定します。国の審議会は今月4日、改定額の目安を63円引き上げると示し、時給の全国平均は、1118円としていました。現行の方式となって以降、引き上げ額、時給ともに過去最高です。そして県内の最低賃金について審議会はきょう、富山労働局に答申しました。ことし10月から時給を64円引き上げ、1062円となる見込みです。県内でも大幅なアップとなりましたね。目安を上回るのは、2014年度以来です。しかし、県内の最低賃金は、全国平均よりも低く推移していて、時給が1000円を超えたのは、全国平均より2年遅れです。県内での審議では、労働者代表が、価格高騰で暮らしが厳しく、春闘での高水準の賃上げを最低賃金にも反映させること、都市部との賃金格差が県内からの労働力流出につながることを訴えていました。一方、使用者代表は、地方の中小企業では業績が改善していない中、人手確保や物価高対応などで防衛的な賃上げを行っている現状を説明し、急激な引き上げは、雇用維持や事業継続のリスクが大きいとして、慎重な審議を求めていました。使用者側の事情も深刻ですが、物価が高騰する中で、日本の賃金の伸び悩みは世界の主要国と比べても課題となっていますね。最低賃金をめぐり、政府は、全国平均を2029年度までに1500円にする目標を掲げています。石破総理大臣は「国の目安を超えた都道府県には、特別な対応をする」と表明し、目安を超えて引き上げた地域には財政支援が行われる見通しです。今後、県などが事業者を支援できるよう、交付金の拡充が想定されています。新田知事「無理して歯を食いしばっての賃上げは長続きしませんので、ちゃんと企業の力をつけてより儲かる体質にした上で賃上げをしていただく、そのような手伝いを県として支援してきましたし、今後もしていかなければならないと思っています」賃上げによる景気の好循環が地方都市・富山でも浸透するのか、今後も取材を続けます。