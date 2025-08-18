ミュージシャンの布袋寅泰が１８日に自身のＳＮＳを更新し、歌手の吉川晃司の誕生日を祝福した。

布袋はインスタグラムを更新し「Ｈａｐｐｙ ６０ｔｈ， Ｋｏｊｉ！」と、吉川の誕生日を祝福。「Ｋｅｅｐ ｒｏｃｋｉｎｇ ｗｉｔｈ ｙｏｕｒ ｗｉｌｄ ｓｐｉｒｉｔ ａｎｄ ｔｉｍｅｌｅｓｓ ｓｔｙｌｅ．」と続け、肩を組んだ２ショットをアップした。

この投稿には「最高に大好きなツーショットです！新曲お待ちしてます」「永遠のＣＯＭＰＬＥＸファンとしては、布袋さんと吉川さんが仲良くしているのを見るのが最高に嬉しい 吉川さんお誕生日おめでとう御座います」「６０歳早いねー いつまでも、若いままで」「布袋さんのやんちゃ顔を久々にみました！！元気でたー！」など祝福のコメントに加え、「ＣＯＭＰＬＥＸライブツアー期待してます。盛り上がる事間違いないです！」など「ＣＯＭＰＬＥＸ」の復活を期待する声も寄せられた。

２人による伝説のロックユニット・ＣＯＭＰＬＥＸは１９８８年１２月に結成し、９０年１１月に活動停止するまでの短期間で強烈なインパクトを残した。２０１１年に東日本大震災の復興支援を目的に２日間だけ再結成し、東京ドームでチャリティーライブを開催。昨年元日に発生した能登半島地震の復興支援を目的に、１１年と同じく「日本一心」のタイトルで昨年５月に２日間の東京ドーム公演を行った。