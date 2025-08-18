TikTokアカウント「user1221575106018」で話題になっているのは、犬と猫の初対面をおさめた投稿です。あまりにシュールな表情に、笑ってしまうほど…！その光景は、記事執筆時点で310万1000回を超えて再生されており、「感情を教えてくれｗ」「なんちゅう顔ｗ」「犬で初めてこんなに笑えた」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな子猫がお家にやって来た結果、犬が…爆笑必至の『まさかすぎる反応』】

動揺が隠せない先住犬

TikTokアカウント「user1221575106018」の投稿主さんの家にやってきたのは、とっても可愛い黒の子猫さん！目に入れても痛くないほどの愛らしさですが、そんな子猫の存在に動揺してしまった家族がいました。それは、先住犬さんと先住猫さん！

2匹は、初めて見る子猫に驚きを隠せない…といった表情をしていたそう。とりわけ、投稿主さんを笑わせたのは、先住犬さんの表情でした。近距離から子猫を見つめている先住犬さんですが、その視点はまるでどこも見ていないかのよう。見開いた目を宙に漂わせる先住犬さんは、いったいなにを考えているのかわからないほど…！

隣にも猫いますけど…？

焦点定まらない先住犬さんでしたが、子猫が移動するたびに眼球が微妙に動く様子から、一応視界には入れ続けていることがわかります。また、隣には先住猫さんがいることから、「猫なら隣にもおるやんけw」とツッコミも殺到。

ちなみに、先住犬さんは普段からおとなしい性格なのだそう。「仲良くなれるかな？」と不安になったという投稿主さんですが、きっとこの3匹は最高のグループになれる…。そう思ってしまうほど、独特な空気感を漂わせていた3匹なのでした！

この投稿には「子育てどうしたらいいかわからん父親みたいな顔してるw」「先住民の動揺がすごいw」「必死に感情を無にしようとしてる」といったコメントが寄せられています。

現在の3匹にホッコリ♡

後日の投稿には、現在の3匹の様子が紹介されていました。どうやら、先住猫さんと子猫はとっても仲良しになったよう！くっついてじゃれあう姿は、本当の兄弟のようです。

しかし、そんな2匹を怪訝な顔で見つめる先住犬さんの姿が…。近くに寄ってはみるものの、先住犬さんの方は子猫という存在をまだ理解しきれていない様子。「なに…この子？」と眉をしかめて立ち去る姿に、思わず笑いがこみあげるワンシーンでした。

TikTokアカウント「user1221575106018」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user1221575106018」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。