WGÆ¼¤Î¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤¬µ¢¹ñ¡¡±§ÄÅÌÚ´ÆÆÄ¡ÖÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡×
¡¡¹ñºÝÁí¹çÂç²ñ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¡ÊWG¡Ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬18Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ®ÅÔ¤«¤éÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿±§ÄÅÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤±¤¬¿Í¤¬Â¿¤¯½Ð¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¤ÏÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Î2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÇÀµÊá¼ê¤À¤Ã¤¿²æºÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢25ºÐ¤ÎÀÚÀÐ¤òµ¯ÍÑ¡£±äÄ¹½½²ó¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¤Î¾åÌî¤È¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼ý³Ï¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÄÉ²Ã¶¥µ»¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¡£±§ÄÅÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¿·´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£