【近畿の天気】１９日（火）はまだまだ真夏の天気と暑さ　午後は市街地でも急な雷雨に注意　晴雨兼用の傘で日ざしと雨を防いで

８月１９日（火）の近畿地方は、いつまで経っても真夏が終わらない。引き続き、猛烈な暑さと、夕立に注意が必要です。



夏の太平洋高気圧はまだまだ勢いが衰えません。あすも近畿地方を覆い、午前を中心にかんかん照りの暑さが続く見通しです。気温の上がる午後は大気の状態が非常に不安定になり、山沿いを中心に急な雨や雷雨があるでしょう。



京都や大津方面など、市街地でも天気の急変のおそれがあります。お盆で使った客用布団などを干したい頃ですが、突然の土砂降りの雨で濡らさないようにお気を付けください。





朝の最低気温は２５〜２８℃くらい、日中の最高気温は３５℃前後の所が多く、厳しい暑さが続くでしょう。熱中症警戒アラートが兵庫・京都・和歌山に発表されています。８月も後半となりましたが、まだまだ暑さ対策は万全に行ってください。さて、沖縄の南の海上にある熱帯低気圧が、間もなく台風１２号になる見通しです。火曜には、沖縄本島方面に接近するでしょう。お休みを遅れてとって、南西諸島方面へお出かけという方もいらっしゃるかもしれません。情報にご注意ください。その後は東シナ海を北上する見込みですが、まだまだ大平洋高気圧の勢力が強く、台風はその高気圧に負けて衰えてしまいそうです。近畿地方には、台風１２号の直接の影響はない見通しで、この先も連日晴れの天気と、猛烈な暑さと、山沿いを中心とした夕立が続くでしょう。大阪も、３５℃以上の猛暑日が、まだまだ積み重なっていきそうです。