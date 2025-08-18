熱帯低気圧 a

2025年8月18日19時10分発表 気象庁

18日18時の実況

種別 熱帯低気圧

大きさ -

強さ -

存在地域 宮古島の南南東約260km

中心位置 北緯22度40分 (22.7度)

東経126度30分 (126.5度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 1008 hPa

中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)

最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)

19日6時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 那覇市の南南西約180km

予報円の中心 北緯24度50分 (24.8度)

東経126度55分 (126.9度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (10 kt)

中心気圧 1006 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 85 km (47 NM)

19日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 久米島の北北東約50km

予報円の中心 北緯26度40分 (26.7度)

東経127度00分 (127.0度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (10 kt)

中心気圧 1006 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 110 km (60 NM)

20日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 屋久島の西約330km

予報円の中心 北緯29度40分 (29.7度)

東経127度05分 (127.1度)

進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)

中心気圧 1004 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 165 km (90 NM)

21日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 九州の西

予報円の中心 北緯31度10分 (31.2度)

東経127度25分 (127.4度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

22日15時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 九州の西

予報円の中心 北緯32度40分 (32.7度)

東経127度40分 (127.7度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 1004 hPa

予報円の半径 280 km (150 NM)

■沖縄・奄美への影響は

熱帯低気圧が台風となって１９日にかけて沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、竜巻などの激しい突風に注意してください。また、沖縄・奄美では強風、高波、落雷に注意してください。

［気象概況］

１８日１５時の観測によると、熱帯低気圧が宮古島の南南東約２８０キロにあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。熱帯低気圧は今後１２時間以内に台風となる見込みで、１９日にかけて沖縄地方に接近し、その後、東シナ海を北上するでしょう。



［雨の予想］

沖縄地方では１９日は、雷を伴った非常に激しい雨が、奄美地方では雷を伴った激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。

１８日１８時から１９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美地方 １００ミリ

沖縄地方 １５０ミリ



［風の予想］

沖縄・奄美では１９日にかけて強い風の吹く所があるでしょう。

１９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 １５メートル （２５メートル）

沖縄地方 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

沖縄・奄美では１９日にかけて、うねりを伴い波が高く、しける所があるでしょう。

１８日に予想される波の高さ

沖縄地方 ３メートル うねりを伴う

１９日に予想される波の高さ

奄美地方 ３メートル うねりを伴う

沖縄地方 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

沖縄地方では１９日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、竜巻などの激しい突風に注意してください。また、沖縄・奄美では強風、高波、落雷に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

