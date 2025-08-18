7月に行われたフェンシング世界選手権男子エペ個人と団体で2冠を達成した岩国工業出身の加納虹輝選手が「これ以上ない結果」と喜びを語りました。



フェンシングの世界選手権で団体戦金メダルを獲得したメンバーが18日、岩国市役所を訪れました。



中でも岩国工業出身の加納虹輝選手は団体と個人の2冠という快挙を達成。



去年のパリオリンピックに続き再び世界の頂点に立ちました。





（加納選手）「オリンピックから1年足らずでいい結果を岩国市、福田市長に報告できることを嬉しく思う」ことしに入ってから世界大会の個人戦でメダルを獲得できていなかった加納選手。個人戦では2人の日本人選手を倒して勝ち進むと、延長戦までもつれこんだ決勝を制して見事金メダルを獲得。また団体戦はパリオリンピック決勝で敗れたハンガリーを破っての優勝でした。勝因をたずねると・・・（ 加納虹輝選手）「なんですかね・・。運がよかったんでしょうか（笑）特別、世界選手権は体の調子もよかった気がしていろいろ嚙み合った結果優勝できた。最終的にはロス五輪で個人団体で金メダルを獲ることが目標」今月22日からは岩国市で各国の若手選手が出場する加納虹輝杯が開かれ24日の日曜日には加納選手と同じ日本代表の浅海聖哉選手によるエキシビションマッチが行われます。