いまや女子プロレス界を代表する1人＝美祢市出身の女子プロレスラーがふるさとの魅力を全国に発信する交流大使に任命されました。



美祢市ふるさと交流大使に任命されたのは、美祢市出身の女子プロレスラー岩谷 麻優選手です。



岩谷選手は011年にデビューし、ムーンサルト・プレスを決め技に数々のタイトルを獲得、現在、スーパーフライ級のチャンピオンとして活躍中です。





ニックネームは女子プロレス界を代表する顔という意味で「プロレス界のアイコン」。そしてきょうからは美祢市の顔としても全国各地で行われる試合でふるさと＝美祢市の魅力を発信していきます。（岩谷選手）「地元のふるさと大使になれるところまで来たんだと実感がわいて緊張した。このたすきをかけて試合に入場したりしたい！」午後からは一日美祢警察署長に任命され、地元のファンやこどもたちに対し、クイズなどを通して闇バイトやうそ電話詐欺に注意するよう呼び掛けました。さらに・・・プロレス技も披露し、交通安全の大切さも訴えました。「地元のヒーローになっていきたいと思った。呼んでもらえるようにプロレスのリングでも輝きたいし、毎年ふるさと大使、警察署長の岩谷麻優やりたいと思う」岩谷選手が所属する女子プロレス団体＝マリーゴールドは10月、山口市で試合を行う予定で岩谷選手は美祢市とプロレス界の顔として頑張りたいと意気込んでいました。