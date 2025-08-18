オダギリジョー（49）が18日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた脚本・監督・編集を務めた監督作「THE オリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウ MOVIE」（9月26日公開）完成記念上映会に登壇。作品のビジュアル、ロゴが描かれた旗を身にまとい「ちょっと気合を入れて、旗を作ってきたんですよ。6万円、どうっすか？ それくらい？」と客席にアピールした。

オダギリは、NHKで21、22年と2シーズン、放送されたドラマ版からスーパーボランティアのコニシさんを演じる佐藤浩市（64）から「高いなと言われた」と笑いながら明かした。佐藤が「（写真）撮ったの永瀬、幾らもらったの？」と突っ込むと、ある事件を解決できなかった後悔から警察犬係を辞めたフリーの記者・溝口健一をドラマ版から演じる永瀬正敏（59）は「俺『6万、くれ』って言えないです」と言い、笑った。

◆「THE オリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウ MOVIE」 ある日、狭間県警鑑識課警察犬係のハンドラー青葉一平（池松壮亮）や鑑識課メンバーの前に、隣の如月県のカリスマハンドラー羽衣弥生（、深津絵里）がやってきて、スーパーボランティアのコニシさん（佐藤浩市）が行方不明になったため、一平とオリバーに捜査協力を求めてくる。「コニシさんが海に消えていくのを見た」という目撃情報を基に、コニシさんのリヤカーが残されていた海辺のホテルに一平（池松壮亮）とオリバー（オダギリジョー）と羽衣が向かう。