

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した小日向優花

福岡県を中心に活躍するアイドルグループ「Dear Princess」の人気メンバーで、抜群のプロポーションが注目されている小日向優花（こひなた・ゆうか）が、8月18日（月）発売『週刊プレイボーイ35号』のグラビアに登場。福岡から全国へ、スター街道を走っていく！

【写真】小日向優花の抜群のプロポーション

＊ ＊ ＊

■大家族で正月は20人以上集結

――アイドルグループ「Dear Princess」の小日向優花ちゃんが週プレ初登場！ 撮影はどうでしたか？

小日向 週プレさんということで緊張していたんですが、新しい自分を見せられた気がして楽しく撮影できました！

――実はお母さまがマネジャーで、当日も現場にいらしていました。安心感はあったんじゃないですか？ 逆に水着姿になる恥ずかしさは？

小日向 やっぱりお母さんがいる安心感はありました。水着になるのも全然恥ずかしくなくて。ライブの遠征だったり、旅行をしたりするときに一緒にお風呂に入ったりもしているので。

――グラビアを始めようと思ったキッカケは？

小日向 いつも応援してくださる皆さんからも、私のグラビアを見てみたいっていう声が多かったんです。もともとグラビア活動には興味があって、昨年初めて水着撮影会に出たんですよ。そうしたら思いのほか、反響が大きくて。

――今年4月発売の『週刊ヤングマガジン』の表紙でグラビアデビューっていうのがスゴい。

小日向 本当にラッキーでした。小学校高学年くらいのときから、お姉ちゃんに「身長は低いけど、胸は大きいよね」って言われていたので、グラビア向きのスタイルだなとは思っていたんです。姉が3人、弟がひとりの5人きょうだいなんですが、その中で一番胸は大きいですね。

――5人きょうだいって大家族！

小日向 小さい頃は団地に住んでいたので、子供部屋でみんな一緒に寝ていました。上の姉3人は結婚していて、合わせると子供が7人もいるんです。だから、お正月とか姉の家族や親戚を含めて20人以上は実家に集まるので、めちゃくちゃにぎやかですよ。

――それだけの大家族だと、優花ちゃんがごはんを作ったりすることもあったんですか？

小日向 もちろんありましたよ！ でっかい鍋で大人数分の料理を作ったり。だから今でも料理は好きで、チキン南蛮や煮込みハンバーグが得意です。

――仕事もプライベートもお母さんと一緒にいて、ケンカすることはないですか？

小日向 今はまったくないです。学生の頃は、ちょいちょいありましたよ。お母さんの言うことを聞かなかったりとか。それでもずっと一緒にいてくれるから、すごくありがたいです。

――アイドルはいつから？

小日向 13歳からです。3歳からダンスを習っていて、6歳くらいからキッズモデルをやっていました。小学生時代から夢だったんです、アイドルになることが。

――福岡を中心に活動されているんですよね。

小日向 そうなんです。生まれも育ちも福岡で、やっぱり地元が大好き。最近は東京に行く機会も増えてきて、いずれは全国に活動の幅を広げたいです！

――休みの日は何をしています？

小日向 インドア派なので、アニメやドラマを見ていることが多いですね。小さい頃にお母さんと一緒に見ていたから、『幽☆遊☆白書』などの少し前の世代の作品や『HUNTER×HUNTER』などが好きです。

あと、絵を描くのも趣味で。最初はキャラクターものを模写していたんですが、今はアクリルの絵の具で大きなキャンバスに風景を描いたりしています。よく描けたものは、お母さんにプレゼントしたりしています。

――今後、グラビアはどういう所で撮影してみたい？

小日向 お母さんの影響で昭和っぽい雰囲気が好きなんです。昭和レトロっていうか。中森明菜さんの歌も大好きですし。いつかレトロな水着を着てそういう雰囲気の中で撮影してみたい。

あと！ 地元・福岡もいいロケーションがいっぱいあるんですよ！ 思い出の場所を巡りながらグラビア撮影っていうのも憧れです。

スタイリング／菊池文子 ヘア＆メイク／萩村千紗子

●小日向優花（こひなた・ゆうか）

2003年2月26日生まれ

福岡県出身 血液型＝B型

身長148cm B92 W60 H89

趣味＝アニメ映画鑑賞、自然巡り、神社巡り、ドライブ

特技＝イラスト模写

○福岡を拠点に活動するアイドルグループ「Dear Princess」のメンバー。Iカップバストを武器に今年グラビアデビュー。

公式X【@yuukakohinata】

公式Instagram【@yuukakohinata】



小日向優花デジタル写真集『やわらかく果てしなく』 撮影／岡本武志 価格／1100円（税込）

取材・文／高篠友一 撮影／岡本武志