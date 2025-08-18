やっぱカメラ性能は気になるよねぇ？

そう、iPhone新作と聞くと、まず気になるのが今年のカメラどう？ ってところ。

今回のiPhone 17 Proはカメラ周りのデザインが大幅に変更されるという噂がありますが、カメラ自体の性能もかなりパワーアップしそうな予感。

中国のリークアカウントInstant Digitalは、現段階で最も強力な望遠カメラ搭載スマホとなると主張しています。

他のリーカーも望遠カメラの進化を予想

Instant Digital氏の主張は「すげー望遠カメラになるぞ！」だけで具体的に性能面に関しては何も言っていないのですが、カメラに関しての情報がないわけではありません。

アナリストの分析によると、iPhone 17 Pro Maxの望遠カメラは1/2.6 インチサイズの48MPセンサーに変更されるという説があります。

また、MacRumorsが得た情報によると、可動式レンズでズームが8倍に強化されるなんて話も！ これは期待…したくなっちゃうよね！

ただし、この変更点は今のところPro Max限定という話もあるので、もしかしたら今年Pro Maxを選ぶ理由のひとつとなるかも？

くぅ…サイズ的にはコンパクトが好きだけど、今年はPro Max行っちゃうか？ 僕はもうちょっと悩みます。

その他iPhone 17関連の噂は以下もどうぞ。みなさんもイメージ膨らませておきましょうね！

