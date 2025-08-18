九州北部を襲った記録的な大雨から18日で1週間がたちました。福岡県宗像市の離島「大島」では、島民から「完全に元の生活に戻れるのか」不安の声が聞かれました。

私たちは18日、宗像市の神湊（こうのみなと）港からフェリーで25分ほどの大島を訪ねました。



■吉村史織アナウンサー

「まもなく大島に到着します。あちら、先日の土砂崩れで山肌が大きくえぐれているのが確認できます。」

人口およそ500人の離島をおよそ1週間前、記録的な大雨が襲いました。



■吉村アナウンサー

「大島の外周を走る幹線道路です。あちらでは、のり面から崩れたと思われる土砂を重機で片付けています。」



島民が利用する市道は18日も通行止めとなっていて、懸命な復旧作業が続けられていました。

10日に撮影された、港近くの世界遺産、宗像大社・中津宮です。大島ではこの日、24時間で最大578ミリの雨を観測しました。境内には濁流が押し寄せ、欄干が壊れるなどしました。

■吉村アナウンサー

「こちら、敷地の一部が半円状にえぐり取られています。」



18日も、欄干がバラバラになったままの状態でした。宗像大社によりますと、国の史跡内のため許可なく修復することができず、19日、市の担当者と仮復旧に向けた協議を行うということです。

また、土砂が崩れた場所では。



■吉村アナウンサー

「敷地の方でいらっしゃいますか？」

■地元の人

「ここで畑を作っています。」



キュウリやナスを栽培していた畑が、土砂で埋まってしまったといいます。



■地元の人

「しょうがないねと。行政がそのうち、やりますという話なので、それまで待っておきます。自分ではできないですので。今が一番収穫できていた時期です。今から買いに行かないと。」

宗像市は18日までに、大島だけで18か所の土砂災害と4か所の道路の損壊を確認しています。通行止めとなっている場所もあり、被害の全容を把握するには至っていません。



■吉村アナウンサー

「こちらは港の一角なのですが、粗大ゴミでしょうか、まとめて置かれています。看板には床上浸水等に伴うゴミ廃棄場所と書かれています。」

被害は土砂災害だけではありません。大島の漁師、上野和行さん（52）に聞きました。



■上野和行さん

「ここは床上が完全に浸かっていた。水位が一番高い時は、どれくらい浸かっていたか分かりません。もうやばいなと思って逃げたので。」



上野さんは自宅が床上浸水の被害に遭いました。

■上野さん

「玄関先まで水が来ることは過去、何回かありました。（床の）上は初めてです。」



お盆休みの期間中、家族やボランティアと一緒に復旧作業を行い、ようやく自宅に戻れるようになりました。



■上野さん

「床が浮いています。“ぶわんぶわん”しています。実は1年半前に床を張り替えたばかりなんです。」



普段通りの生活とはいきません。



■上野さん

「いつ床を張り替えたりできるのかなと、完全に元通りなるか心配です。ここしか住む場所がないので。」



記録的な大雨から1週間。離島では、人だけでなく機材や資材の確保が難しく、復旧にはまだ時間がかかりそうです。