¡Ö¼«Ê¬¤òÙèÙé¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÈ¿·â¤¹¤ë¤¿¤á¡×ÃË½÷6¿Í½Å·Ú½ý¤Î¿å¸ÍÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï¡¡48ºÐ¡¦¼«¾ÎÅê»ñ²È¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¡¡°ñ¾ë¸©·Ù
Àè·î¡¢°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÃË½÷6¿Í¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á2¿Í¤ò¿ÏÊª¤Ç»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç48ºÐ¤ÎÃË¤¬¡¢¤¤ç¤¦ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÏÀè·î28Æü¡¢¿å¸Í»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇÃË½÷6¿Í¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤à¼«¾ÎÅê»ñ²È¡¦±ö¸¶¹°ÏÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤¬70Âå¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤È¤ÏÊÌ¤Ë70Âå¤Î½÷À¤È50Âå¤ÎÃËÀ¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡¢±ö¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±ö¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö2¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤È¤â»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÙèÙé¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÈ¿·â¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿±ö¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¿ÏÊª¤Ï¤ª¤è¤½7Ç¯Á°¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÈÈ¹Ô»þ¤Ë´éÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¤è¤½2Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢¡ÖÈ¿·â¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿»þÍÑ¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±ö¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÇº¤ß¤ä¡ÖÃ¯¤«¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤ÎÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£