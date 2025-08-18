¡Ú8·î19Æü ¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡Û²Æì¤ËÂæÉ÷ÀÜ¶á¤« ¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÅ·µ¤µÞÊÑ¤ËÃí°Õ¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦²Æì¤Ç¤ÏÄ«¤ËËÜ¹ß¤ê¤Î±«
¤ªËßµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î¤¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â10Æü¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆü¤¬Éü³è¡£ºÇ¹âµ¤²¹37.0¡î¤È¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤ÎÉÜÃæ¤Ç¤Ï39.0¡î¤ò´ÑÂ¬¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤â38.6¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÃæµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¡£Åìµþ¤äºë¶Ì¤Ê¤É¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Î³ÆÃÏ¤Ç¤âÎµ´¬Ãí°Õ¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢°ú¤Â³¤´ØÅìÃÏÊý¤ÎÆâÎ¦¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ø¤Î¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬º£Ìë¤Ë¤âÂæÉ÷¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¢¤¹¤Ë¤â²Æì¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ°Àþ¾å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ËÌ¤ÈÆî¤Ç±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¹¤ÏÌÀ¤±Êý¤«¤é¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä²Æì¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¹¤¯ËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤Ë¡£Ãë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤ËËÌ³¤Æ»¤«¤é¤Ï±«±À¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æì¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¹¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç¡¢¢§²ÆìÃÏÊý150¥ß¥ê¡¢¢§±âÈþÃÏÊý100¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Í¼Êý¤«¤é¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤È±«±À¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤¹¤âÆüÃæµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãë²á¤®¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÈ¯Íë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡¡§29¡î¡¡¡¡¶üÏ©¡¡¡§26¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§31¡î¡¡¡¡À¹²¬¡¡¡§31¡î
ÀçÂæ¡¡¡§34¡î¡¡¡¡¿·³ã¡¡¡§31¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§34¡î¡¡¡¡¶âÂô¡¡¡§34¡î
Ì¾¸Å²°¡§37¡î¡¡¡¡Åìµþ¡¡¡§35¡î
Âçºå¡¡¡§36¡î¡¡¡¡²¬»³¡¡¡§36¡î
¹Åç¡¡¡§34¡î¡¡¡¡¾¾¹¾¡¡¡§35¡î
¹âÃÎ¡¡¡§33¡î¡¡¡¡Ê¡²¬¡¡¡§34¡î
¼¯»ùÅç¡§33¡î¡¡¡¡ÆáÇÆ¡¡¡§30¡î
¤¢¤¹¤â¤¤ç¤¦¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤ÎÆâÎ¦¤äÅì³¤ÃÏÊý¤Ê¤É¤ÇÌÔ½ëÆü¤¬Â³½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
