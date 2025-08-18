グラビアアイドルの世良ののかさんの1st写真集『ののかっぷ。』（撮影：鈴木ゴータ、税込4180円、 A4判112頁、小学館）が9月19日にリリースされます。バスト100センチの豊満ボディとあざとかわいさを武器に、グラビア界で存在感を放つ彼女が、初めての写真集で「限界突破」に挑みました。



【写真】100センチバストが「ののかっぷ」と呼ばれる人気グラドル、世良ののかさん

小悪魔的なルックスとB100のド迫力ボディを武器に各誌を席巻する世良さん。撮影の舞台は台湾。2泊3日のロケでは、水着や下着など10着以上の衣装を着こなしました。北東部の港からはヨットで出航し、ニット地のブルーの水着を脱ぎとる大胆な行動に。夕景が美しい北部のビーチでは、赤のリゾートワンピのまま海に入り、さらに赤の三角ビキニ姿になって波と戯れます。ホテルのベッドルームでは、朝陽に包まれながら、ボリュームたっぷりの通称「ののかっぷ」を下から横から披露し、一糸まとわぬ裸身を見せつけます。



極めつきは、赤のシースルータンクトップ。雑誌のグラビアでは決して見せなかった、バストトップの存在感があらわになり、まさに限界突破と呼ぶにふさわしい仕上がりです。そのほかにも、素肌にオーバーオールを着てスナックをほおばるシーンや、台北の夜市ではしゃぐ様子など、これまでのグラビア撮影では決して明かさなかった素顔を見せてくれました。



世良さんは「憧れだった写真集。まさか自分が写真集を出せるなんて夢にも思わなかったです。正直まだ実感が湧いていないです。この写真集の撮影は、生まれてきて1番楽しい時間でした。本当に楽しくて、ほんの少し自分がキラキラしているように思えて、きっと私が人生を振り返るときに思い出すのは、この写真集を撮っていた瞬間なんだろうなと思います。ずっと誰かの脇役だった私にとってグラビアは初めて自分が主役になれたような気持ちになれるもので、何度撮影を重ねても泣けるほどうれしい出来事です。今回の写真集はちょっぴり大胆になってみました。恥ずかしかったけど、本当の自分をさらけ出せた大切な1冊になっています。1人でも多くの方に手に取ってもらえたらうれしいです」と喜びを語っています。



【世良ののかさんプロフィール】

せら・ののか 1999年3月16日生まれ、神奈川県出身。身長155cm、Ｂ100Ｗ58Ｈ93。ミスiD2021でネクストグラビアクイーン賞を受賞。 好きなものはジブリ、音楽、ピアノ。公式X @pia__nono 公式Instagram @pia__nono