好き＆行ってみたい「山形県の星空スポット」ランキング！ 2位「銀山温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
四季折々の美しい自然と温泉地に恵まれた山形県では、星空を楽しめるスポットが数多く存在します。山や湖、海沿いから望む満天の星は、都会の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれる非日常の体験を提供してくれます。
All About ニュース編集部は8月13〜14日、全国20〜60代の男女210人を対象に「星空スポット（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「山形県の星空スポット」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「古い建物が多く写真映えする温泉街があること」（50代女性／静岡県）、「ここは、千と千尋の神隠しでも有名になった場所で、ここで一緒に星空を一望できたら満足感が倍になります」（20代女性／岡山県）、「風情のある温泉街で夜景は素敵だからです」（40代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「静かな環境で、天の川や星座をじっくり楽しめるのが魅力的だから」（30代女性／東京都）、「湯巡りを楽しみながら星空を堪能できそうだから」（30代女性／福岡県）、「標高が高く暗いため満点の星空をみることができる場所だから」（20代男性／京都府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は8月13〜14日、全国20〜60代の男女210人を対象に「星空スポット（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「山形県の星空スポット」を紹介します！
2位：銀山温泉／39票2位は「銀山温泉」でした。大正ロマン漂う街並みで人気の銀山温泉は、夜になるとレトロなガス灯がともる中、静かに瞬く星々が空に広がります。周囲の山々に囲まれた谷間の立地で、光害が少なく、温泉街の情緒と星空が融合した幻想的な景観が魅力です。
回答者からは「古い建物が多く写真映えする温泉街があること」（50代女性／静岡県）、「ここは、千と千尋の神隠しでも有名になった場所で、ここで一緒に星空を一望できたら満足感が倍になります」（20代女性／岡山県）、「風情のある温泉街で夜景は素敵だからです」（40代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
1位：蔵王温泉／59票1位は「蔵王温泉」でした。蔵王連峰の中腹に位置する蔵王温泉は、標高の高さと澄んだ空気に恵まれ、夜には満天の星が山の稜線を背景に広がります。宿泊施設の露天風呂からも星空を楽しめるほか、冬季は雪景色と星のコントラストが絶景として知られています。
回答者のコメントを見ると「静かな環境で、天の川や星座をじっくり楽しめるのが魅力的だから」（30代女性／東京都）、「湯巡りを楽しみながら星空を堪能できそうだから」（30代女性／福岡県）、「標高が高く暗いため満点の星空をみることができる場所だから」（20代男性／京都府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)