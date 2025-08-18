【MOUSSY×クロミ】20周年記念♡大人可愛いコラボコレクションが8月22日発売

ハイカジュアルブランド「MOUSSY（マウジー）」と、サンリオの人気キャラクター「クロミ」が初の単独コラボを実現♡20周年を迎えるクロミをフィーチャーしたアニバーサリーイヤーコレクションが、8月22日（金）より発売されます。ダークブルーやダスティピンクを効かせた大人可愛いデザインは必見。本日8月15日（金）からSHEL’TTER WEBSTOREで入荷連絡受付がスタートしました。

MOUSSY×クロミ 初の単独コラボが実現

2025年1月に大好評だった「MY MELODY & KUROMI×MOUSSY」コラボに続き、今回ついにクロミ単独のコラボレーションが登場。

クロミのダークでキュートな魅力を、MOUSSYらしいハイカジュアルなシルエットとカラーリングで表現しています。

特別な20周年を記念したラインナップは、普段使いから推し活まで幅広く活躍しそう♪

MOONSTARの秋冬新作♡810sからデイリーも映える3モデル登場

全4型のラインナップと詳細

KUROMI BABY TEE（PURPLE/BLACK）

価格：7,480円

KUROMI OVERSIZED TEE（PINK/LIGHT BLACK）

価格：8,470円

KUROMI BOXY TEE（WHITE/BLACK）

価格：7,997円

KUROMI KEY CHARM（SILVER）

価格：5,995円

ベイビーTはコンパクトなシルエットで可愛らしく、オーバーサイズTはゆったり感が魅力。

ボクシーTはバランスの良いカジュアル感、キーチャームはY2Kムードたっぷりのアクセントに。すべてクロミの世界観を感じられるデザインです。

サイズ（すべて共通）：FREE

発売日・販売店舗情報

発売は8月22日（金）から。MOUSSY店舗、SHEL’TTER店舗、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWNにて購入可能です。

オンラインは本日8月15日（金）正午よりSHEL’TTER WEBSTOREで入荷連絡受付中。早めのチェックがおすすめです。

クロミファン必見の限定アイテム♡

今回のMOUSSY×クロミコレクションは、特別な20周年を祝う記念すべきデザインが勢ぞろい。

カラーやロゴ、シルエットにこだわった全4型は、普段のコーデにちょっとした遊び心と推し感をプラスしてくれます。発売日は8月22日（金）。

完売必至の限定コラボなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♡