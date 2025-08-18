È¬Â¼ÎÝ¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Ë¸µNBA¥Ç¥¤¥Ü¥ó¡¦¥ê¡¼¥É²ÃÆþ¡¡¥í¥¹¥¿¡¼12¿Í¤Ç³«Ëë¤Ø¡ÚB¥ê¡¼¥°2Éô¡Û
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Ï18Æü¡¢ÊÆ¥×¥íNBA¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¤¥Ü¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¡Ê30¡Ë¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥¹¥â¡¼¥ë¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï5¡£
¡¡ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢198¥»¥ó¥Á¡¢110¥¥í¡£ÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ßÂç¤ò·Ð¤Æ2017Ç¯¡¢NBA¤Î¥µ¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£°Ê¹ß¡¢NBA¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º¤ä¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¤Û¤«²¼ÉôG¥ê¡¼¥°¤äÂæÏÑ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£23Ç¯¤Ë¤ÏNBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÇÈ¬Â¼ÎÝ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥¯¥ª¥«¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤äÊ¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤Ç¤Î¿·¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î9¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤È¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¶»¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤¤¤Þ¤«¤éËÜÅö¤ËÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Ï³«Ëë¥í¥¹¥¿¡¼12¿Í¤òÈ¯É½¡£¿·²ÃÆþ¤Ï¥ê¡¼¥É¤é5¿Í¤Ç¡¢°À¼ðáç¡Ê¤¬¤ó¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤·¤¿°æ¼êÂó¼Â¡Ê25¡Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥¹¥¿¡¼12Áª¼ê¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ê¡ú¤Ï¿·²ÃÆþ¡¢»áÌ¾¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ë
¡¡0¡¡ PG¡¡¡¡ ÐòÅÄ·½Í¤
¡ú5¡¡ SF¡¡¡¡¡¡¥Ç¥¤¥Ü¥ó¡¦¥ê¡¼¥É
¡¡7¡¡ SF¡¡¡¡¡¡À¾Àîµ®Ç·
¡ú8¡¡ PG/SG¡¡ÀÄÌÚÎ¶»Ë
¡ú10¡¡C¡¡¡¡¡¡ ¥µ¥ó¡¡¥·¥ã¥ª
¡¡12¡¡SF¡¡¡¡¡¡´¨ÃÝÈ»¿Í
¡¡23¡¡PG/SG¡¡Â¼¾å½ÙÅÍ
¡¡24¡¡C/PF¡¡¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ì¥ë
¡ú28¡¡PG¡¡¡¡¡¡°æ¼êÂó¼Â
¡ú32¡¡SG¡¡¡¡¡¡¼íÌîÍ´²ð
¡¡33¡¡SG/SF¡¡ ²ÃÆ£¼÷°ì
¡¡34¡¡PF¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¢¥®¥é¡¼¥ë