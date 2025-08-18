この時期、多くの家庭で食卓に並ぶ枝豆。ザルいっぱいに盛って食べる「新潟えだまめ盛」という言葉も定着しつつあります。県内の枝豆事情を取材しました。



袋が破れんばかりに詰め込まれた枝豆。



新潟市中央区で行われたのは枝豆の詰め放題。



「そんなもんでいいですか？」

「もうちょっとこのくらい」

「まだいける」



規格外で出荷できない枝豆を有効に活用しようと企画されました。



女性

「やっぱり新潟盛り、やっぱり子どものころから食べてるので、それで食べたいなと」

「ザルいっぱいにてんこ盛りにして食べるんです」





県民が愛してやまない枝豆。作付面積は新潟県が16年連続で全国1位。マーケティング企業の調査では県民の好きな野菜ランキングでも1位に選ばれました。県はことし6月、「えだまめ県、新潟。」のキャッチコピーを発表。飲食店では“新潟えだまめ盛”として提供し、県外から訪れた客にも新潟の枝豆をPRしています。リポート「くろさき茶豆のえだまめ盛、いただきます！歯が入った瞬間 に茶豆独特の香ばしい香りが広がります。かむほど 旨みが広がります」Soi 間野内佳祐 店長「県外の方も枝豆を求めて店舗に来てくださる方もいるし、ポスターとかあるのでそれで注文いただくこともある。県外の方は新潟ってやっぱり枝豆おいしいんだねっていうそんな声をいただきます」お盆に入った先週。新潟市西区の直売所には旬の茶豆がずらりと並んでいました。30代男性（東京から帰省）Q.何袋買いましたか？「4袋。自宅で食べる用と(東京に)持って帰る用で。やっぱりビールの相棒です」ザルいっぱいに盛って食べる家庭も多いほど、新潟は「枝豆王国」。買い物客に家庭の「えだまめ盛」を再現してもらいました。30代男性「家で出てくるやつですよね…これくらいじゃないですか多いかもしれないけどこんな感じです。約580グラムです」9歳と6歳の女の子「い～ち、に～い…。これくらい？」母「それくらいかな」何グラム？「120！」この日、最も多かった「えだまめ盛」が・・40代夫婦と6歳娘（大阪から帰省）「このくらい？」「そのくらい」「このくらいです！」ボールいっぱいですが何グラム？「1250」なんと1.2キロ！子どもたちも新潟の枝豆が大好きだそうです。40代夫婦と6歳娘（大阪から帰省）「甘みが違いますね。他の県の枝豆が食べられなくなっちゃいました」家庭でも飲食店でも・・新潟の枝豆は品種を変えながら11月初旬まで楽しむことができるということです。