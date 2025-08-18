「earth music＆ecology」ブランドブック第4弾登場！ 機能性抜群の“縦型トートバッグ”が付録
「earth music＆ecology（アース ミュージック＆エコロジー）」のブランドブック「earth music＆ecology さらに使いやすくなった！イベントトートバッグBOOK」（宝島社）が、8月7日（木）から、全国の書店やネット書店で順次発売中だ。
【写真】機能性抜群のトートバッグ！ 便利な仕様詳細
■推し活にもおすすめ！
今回発売中の「earth music＆ecology さらに使いやすくなった！イベントトートバッグBOOK」は、毎回大人気の付録である機能性抜群のトートバッグが付いたブランドブック第4弾。
トートバッグは、第2弾で大好評だった縦型仕様をさらにアップグレードして展開。雨の日のイベントや推し活にもおすすめのツヤ感がある撥水加工の素材を採用しており、底板を取り外して小さく畳めばサブバッグとしても持ち運びができる。
また、折りたたみ傘が入る外付けポケットや、キャリーオンバッグとして使えるポケット付きのバンドが備わっているほか、中には荷物整理がしやすい仕切りを付けリーフレットやポスターを折らずに収納可能なポケット機能も取り入れられた。
そして本誌では、Tik TokやYouTubeで活躍してる本望あやかを迎え、今秋「earth music＆ecology」がおすすめするフェミニンな「CHOCO ROMANCE」と令和の「New森ガール」をテーマにしたスタイリングを掲載している。
