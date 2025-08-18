韓国発「エスターバニー」×「Maison de FLEUR」が初コラボ！ トートバッグなど全7型のアイテムを展開
韓国発の大人気キャラクター「Esther Bunny（エスターバニー）」とファッションブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が初めてコラボレーションしたアイテムが、8月29日（金）から全国の「Maison de FLEUR」店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」で販売される。
【写真】カラー展開もかわいすぎる！ 「エスターバニー」×「Maison de FLEUR」ラインナップ一覧
■リボンとピンクに包まれたアイテムが登場
「エスターバニー」は、韓国系アメリカ人であるエスター・キムがデザインした、ポップでガーリーなテイストのバニーのキャラクター。ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしたキムが描く、多様な文化や価値観に触れた経験から生み出された独特の世界観が大きな魅力となっている。
そんな「エスターバニー」との今回コラボコレクションは、「エスターバニー」がブランドの象徴であるリボンとピンクに包まれた、甘くてポップなアイテムを全7型展開。
大人気のダブルリボントートバッグには、同バッグを持ったリボンバニーをシルバーの箔プリントで表現。2Wayトートバッグとラウンドポーチには、リボンバニーをフロントが刺しゅうされている。ステッチには温かみのあるビターブラウンを使用し、柔らかく愛らしい雰囲気にだ。
また、「Maison de FLEUR」のロゴには、「エスターバニー」限定のスペシャルデザインを採用。
リボンでおめかしをしたぬいぐるみチャームは、リボンバニー、ラベンダーバニー、クリームバニーの3種をラインナップ。
「エスターバニー」のプレートがかわいいチャームは、キャラクターに合わせた大きなカラーリボンを取り入れた「Maison de FLEUR」ならではのデザインだ。そのほか、ギフトにもおすすめのタオルハンカチやスクエアトートバッグも用意されている。
「Maison de FLEUR × Esther Bunny」は、8月29日（金）から、全国の「Maison de FLEUR」店舗で発売。ECサイトは前日の8月28日（木）の20時00時から販売スタート。
【写真】カラー展開もかわいすぎる！ 「エスターバニー」×「Maison de FLEUR」ラインナップ一覧
■リボンとピンクに包まれたアイテムが登場
「エスターバニー」は、韓国系アメリカ人であるエスター・キムがデザインした、ポップでガーリーなテイストのバニーのキャラクター。ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしたキムが描く、多様な文化や価値観に触れた経験から生み出された独特の世界観が大きな魅力となっている。
大人気のダブルリボントートバッグには、同バッグを持ったリボンバニーをシルバーの箔プリントで表現。2Wayトートバッグとラウンドポーチには、リボンバニーをフロントが刺しゅうされている。ステッチには温かみのあるビターブラウンを使用し、柔らかく愛らしい雰囲気にだ。
また、「Maison de FLEUR」のロゴには、「エスターバニー」限定のスペシャルデザインを採用。
リボンでおめかしをしたぬいぐるみチャームは、リボンバニー、ラベンダーバニー、クリームバニーの3種をラインナップ。
「エスターバニー」のプレートがかわいいチャームは、キャラクターに合わせた大きなカラーリボンを取り入れた「Maison de FLEUR」ならではのデザインだ。そのほか、ギフトにもおすすめのタオルハンカチやスクエアトートバッグも用意されている。
「Maison de FLEUR × Esther Bunny」は、8月29日（金）から、全国の「Maison de FLEUR」店舗で発売。ECサイトは前日の8月28日（木）の20時00時から販売スタート。