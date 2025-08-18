トランプ氏“ロシア寄り”に…和平の行方は 米露首脳会談「停戦」合意せず
アメリカとロシアの首脳会談が15日に行われ、焦点だったウクライナでの停戦について合意には至りませんでした。会談を経て、ロシア寄りの姿勢に方針転換したトランプ大統領。和平の行方はどうなるのでしょうか？
◇
17日、ベルギーに降り立った、ウクライナのゼレンスキー大統領。会談した相手は、EU＝ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長です。2人が共同会見で口にしたのは、ロシアによる“ウクライナ侵攻”について。
EU・フォンデアライエン委員長
「国境は武力で変更されるべきではない」
ウクライナ・ゼレンスキー大統領
「領土問題は非常に重要で、ウクライナとロシア、アメリカによる三者会談でのみ協議されるべきだ」
プーチン大統領が求めた「領土の割譲要求」をけん制しました。
トランプ大統領が提案していた「三者会談」。15日に行われた、侵攻後“初”の米露首脳会談も当初は「三者会談」を予定。しかし、ロシア側の拒否により実現しませんでした。
記者
「プーチン大統領、民間人の殺害をやめますか？」
会談が行われた基地の周辺では――
記者
「たくさんのウクライナ国旗が…すごい人数」
ウクライナを支持する人々。
ウクライナを支持 アメリカ人
「トランプは今回の会談が『戦争を終わらせる素晴らしい計画だ』と言うでしょう。でもウクライナの大統領がいなければ意味がありません」
ウクライナを支持 アメリカ人
「トランプはプーチンの操り人形だと思います。会談でいいことは何も生まれないでしょう」
「平和の追求」のため、2時間半以上続いた会談。
その結果は――
ロシア・プーチン大統領
「我々の会談は建設的な雰囲気の中で行われ、極めて有益なものでした」
アメリカ・トランプ大統領
「非常に生産的な会談だった。多くの点で合意に至った」
進展を強調した両者。しかし、停戦に向けた具体的な言及はありませんでした。
ロシア・プーチン大統領
「次はモスクワで？」
アメリカ・トランプ大統領
「それは興味深い。少し批判を受けるでしょうが、可能性はあります」
会談を経て、“ロシア寄りの姿勢”に転じたトランプ大統領。
ウクライナが目指す「停戦後の和平合意」ではなく、「和平合意を結ぶまで戦闘を続ける」ロシア寄りの姿勢に方針転換しました。
また、ウクライナの領土の割譲を求めるプーチン大統領の主張を支持したとも報じられています。
日本時間19日には、ゼレンスキー大統領と会談する予定です。
EUのフォンデアライエン委員長やヨーロッパ各国の首脳も同席する意向を表明していて、トランプ大統領から一方的に譲歩を求められる展開を阻止する狙いがあります。
当のトランプ大統領は、17日夜、SNSを更新。
トランプ大統領
「彼が望めばロシアとの戦争をほぼ即座に終わらせることができるし、戦い続けることもできる」