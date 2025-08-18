「今日好き」天宮芽唯、ヘアカラー＆カット報告「可愛い」「印象変わる」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。（毎週月曜21時〜）」に参加していた天宮芽唯が18日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】「今日好き」出身JK、ヘアカラー＆カット報告
天宮は「髪のイメージチェンジでしょか」とコメントし、これまでのロングヘアを少し短めに切り、アッシュカラーを柔らかなブラウンに染めた姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「印象変わる」「新しいヘアスタイル似合ってる」「イメージチェンジ素敵」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。天宮は、曽根凌輔と「ハロン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆天宮芽唯、イメージチェンジを報告
