てんちむ、キャミ姿で背中タトゥー際立つ「綺麗な引き締まり方」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】YouTuberのてんちむが18日、自身のInstagramを更新。韓国での街歩きショットを公開した。
【写真】てんちむ、タトゥー際立つ後ろ姿
韓国を訪れた際の写真を公開したてんちむは「毛糸の仕事で行ったのですが、おやや？遊んでるように見えますね…？」とコメントし、街中で背中が大きくあらわになったトップスを着用した後ろ姿を披露した。美しい背中にタトゥーのデザインが際立つスタイリングが印象的なショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「綺麗な引き締まり方」「可愛い」「タトゥーが素敵」「美しい背中」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
