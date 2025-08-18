広島ドラゴンフライズの話題です。来シーズンから始動する新しいパフォーマンスチームのお披露目式が行われました。

約４０人のファンクラブ会員が集まったお披露目式。

「広島ドラゴンフライズ、専属パフォーマンスチーム名はディ・フレアです」

新しいパフォーマンスチーム「ディ・フレア」は書類審査やオーディションを経て１０人が選ばれました。

ドラゴンフライズや夢、多様性を反映した「Ｄ」と情熱の炎を意味する「フレア」を掛け合わせ、一人一人の個性や思いを尊重し、熱く、華やかにコートを彩る存在でありたいという思いが込められています。

ＮＡＮＡＫＡさん「明るいところと笑顔が自分の強みだと思っているので、１秒１秒笑顔で全力でパフォーマンスするので、そこを見ていただきたい」

リーダーＭＩＫＩさん「個性あふれる１０名と活動できることにすごくワクワクしていますし、ブースターの皆さんと一緒応援できることをとても楽しみにしています」

「ディ・フレア」は１０月１１日サンプラザホールで行われる本拠地開幕戦で初パフォーマンスを披露する予定です。