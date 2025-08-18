2026年春に開催されるツアーをもって、グループでの活動終了を発表している「嵐」。8月8日に更新された公式Xでは、

《先日、始動したファンクラブ限定の新たな動画コンテンツ「嵐 Movie」その様子の一部を皆さんにおすそわけ！》

と、30秒の動画がアップ。メンバー5人が集まり、6月17日に42歳になった二宮和也の誕生日を祝うシーンが公開され、大きな反響を呼んだ。いまだ詳細は明らかにされていないものの、最終ツアーに向けて着実に準備は進んでいるようだ。

だがそんななかで、気になる動きが……。

「嵐メンバーのNHKへの出演が増えており、大晦日の『NHK紅白歌合戦』出演に向けた動きではないかと、ひそかに話題になっているんです」（芸能関係者）

二宮和也は8月9日に生放送された『MUSIC GIFT 2025〜あなたに贈ろう 希望の歌〜』の司会を担当。また、放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』に、嵩の父親役で出演中だ。

相葉雅紀は7月にNHKの “自然番組ナビゲーター” に就任。『ダーウィンが来た！』で日本の絶滅危惧種の最新情報を紹介するミニコーナーを担当するほか、8月8日放送の『国際共同制作 ウォーキング with ダイナソーズ プロローグ』にも出演した。

これらは嵐の紅白出演への布石なのだろうか？

「NHKは、旧ジャニーズ事務所の性加害問題を受け、2023年と2024年の紅白にSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントの出場はありませんでした。しかし、2025年3月から同社所属タレントの出演が再開されており、2025年の紅白にも同社のグループが出演するとみられています。

嵐は紅白に2020年まで12年連続で出場、グループとして5回も司会を担当しており、縁が深い。2020年の紅白はコロナ禍により無観客開催だったこともあり、活動終了前の “ラスト紅白” として出演する意義は大いにあるでしょう。

もちろん、NHKとしても嵐が出場してくれるなら、これ以上の目玉はない。STARTO社から複数のグループの紅白出演が、嵐の出演の条件として提示されたとしても、それを受け入れるでしょう」（同前）

Xには

《紅白出てほしいなー嵐。初出場から最高やったもん》

《嵐頼む紅白出てくれ いやもう紅白の時間全部歌ってくれ》

などの声がみられる。13回めにして、最後の出場はあるのだろうかーー。