Mega Shinnosukeが新曲「青春ごっこ」を8月22日（金）に配信リリースすることが決定した。

今作はMega Shinnosuke最新の制作楽曲で、最近引っ越した先の部屋で作った初めての楽曲だという。制作直後に急遽リリースすることとなった夏曲だ。

爽快感と寂寥感が交差するギターの音色に、肉体的なバンドアンサンブルと無垢で浮遊感のある歌声が重なったネオアコ、インディーロック由来の空気感を宿す作品となった。音と言葉で鮮やかに描き出すコントラストが「青春ごっこ」というタイトルが持つアンビバレントなイメージを巧みに表現しており、シンプルな美しさの中に心地いい違和感が織り込まれた、Mega Shinnosukeらしい楽曲となっている。

なお楽曲の配信リリースに先駆け、Apple MusicやSpotifyでの事前予約（Pre-Add / Pre-Save）もスタートしている。

Mega Shinnosukeは2026年1月より自身最大規模のワンマンツアーを開催予定だ。こちらは現在チケットプレオーダー先行中。約1年3ヶ月ぶりのツアーとして、より自由度の高い演出とパフォーマンスを予定している。

◼️New Single「青春ごっこ」

URL：https://mega-shinnosuke.lnk.to/seisyun-gokko

配信日：2025年8月22日（金）

M1.青春ごっこ

M2. 青春ごっこ(Sped Up Ver.)

◼️＜Mega Shinnosuke ONEMAN TOUR 2026＞

2026年

1月10日（土）：福岡BEAT STATION

1月11日（日）：広島 Live Space Reed

1月17日（土）：大阪BIG CAT

1月18日（日）：名古屋CLUB QUATTRO

1月24日（土）：札幌 cube garden

1月31日（土）：仙台 MACANA

2月8日（日）：東京Zepp Diver City(TOKYO) ◆チケット

プレオーダー先行

受付期間：8月15日（金）18:00〜8月24日（日）23:59

URL：http://l-tike.com/megashinnosuke/ 前売りチケット：5,000円+D代

※18歳以下の方は、会場にて￥1,200キャッシュバック

total info. ライブマスターズhttps://livemasters.jp/

◼️New Single「ナードと天使」

URL：https://mega-shinnosuke.lnk.to/nerd-and-angel

配信日：2025年7月30日（水）

M1.ナードと天使

M2.ナードと天使(Sped Up Ver.)