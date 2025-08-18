FACT主催＜ROCK-O-RAMA-THE END＞、タイムテーブル公開
FACTが10月5日、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて、正真正銘のラストライヴにしてイベント＜FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」＞を開催する。同イベントのタイムテーブルが公開となった。
＜ROCK-O-RAMA-THE END＞は全3ステージ制、HEY-SMITHのステージを皮切りに、解散ライブとなるトリのFACTまで、全17組が出演する。
■＜FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」＞
10月5日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
open10:30 / start12:00
※リストバンド交換時間 9:30〜
▼出演 ※FACT除くアルファベット順
FACT / Closure In Moscow / Crystal Lake / dustbox / ENDZWECK / ENTH / FOR A REASON / HEY-SMITH / Loyal to the Grave / NOISEMAKER / PALM / SHANK / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / The BONEZ / waterweed / YOUR DEMISE / 04 Limited Sazabys
▼チケット
・VIP指定席 ￥15,000(税込) ※SOLD OUT
・スタンディング ￥9,500(税込)
・クローク券 ￥1,500(税込)
一般発売 / クローク券発売：6/14(土)10:00〜
受付URL：https://w.pia.jp/t/fact-rock-o-rama/
■＜FACT IS LIFE TOUR 2025＞
6月11日(水) 千葉・柏PALOOZA
ゲスト：CRYSTAL LAKE
6月12日(木) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
ゲスト：Paledusk
9月14日(日) 東京・豊洲PIT
ゲスト：The BONEZ
9月15日(月) 東京・豊洲PIT
ゲスト：HEY-SMITH
9月18日(木) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
ゲスト：dustbox
9月19日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
ゲスト：SHANK
関連リンク
◆＜ROCK-O-RAMA-THE END＞特設サイト
◆FACT オフィシャルX
◆FACT オフィシャルサイト