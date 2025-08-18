悪質な配達の一部始終“投げ配”後に荷物を蹴り飛ばす「ありえない」…別の日も「ちくしょうお前」と荷物をひと蹴り　埼玉・川口市

宅配業者が指定された場所に荷物を置くことで、再配達の削減や利便性の向上が期待される「置き配」。

いまや生活に欠かせないサービスですが、目を疑う“悪質行為”が目撃されました。

埼玉・川口市のマンションで、荷物を揺らしながら階段を上ってきた配達員。

すると扉の前で突然、客の荷物を放り投げました。

これではまるで“置き配”ならぬ“投げ配”です。

さらに、信じられない行為が。

配達員が放り投げた荷物を蹴り飛ばしたのです。

蹴られた荷物は壁に当たり、形が変わってしまったようにも見えます。

住人の目の届かないところで起きた悪質な行為。

なぜ気がついたのでしょうか。

住人：

一応荷物が届いたら、それがスマートフォンの方に通知が来る。荷物がぐちゃぐちゃになっていて、おかしいなと思って…。中身は壊れていなかったが、ありえない。

配達員による“悪質な置き配”は別の日にも。

荷物を抱え階段を上ってきた配達員。

地面に乱暴に荷物を置くと、壁に寄せるような形で足蹴りしたのです。

住人：

お金をもらって仕事しているわけですから、人としてやって良いことと悪いことの判断はしてほしいなと…。