【ハノイ＝竹内駿平】フィリピンのマニラ首都圏マニラ市で日本人２人が射殺され、所持品を奪われた事件で、地元当局は１８日、容疑者の男２人を拘束したと発表した。

地元当局などによると死亡した日本人２人は、４０歳代と５０歳代の男性観光客とみられるという。

日本人２人は１５日夜、マニラ市の路上でタクシーから降車した直後、近づいてきた男に背後から拳銃で撃たれ死亡した。男は所持品を奪い、現場から逃走した。

地元当局の発表などによると容疑者の１人は銃撃した実行役で、もう１人はツアーガイドだという。容疑者の１人が事件後、たばこを購入する際の防犯カメラ映像が見つかり、顔を特定した。現場や周辺では、空の薬きょう２個や、容疑者が乗り捨てたとみられるバイクが見つかったという。

在フィリピン日本大使館によるとマニラ首都圏では昨年１０月以降、今回の事件を含め、マニラ市やマカティ市などで日本人が被害に遭う強盗事件が２１件発生している。在留邦人からは不安の声が上がっているといい、大使館は１８日、比政府に治安改善と再発防止などを要請した。大使館は「強盗には絶対に抵抗しないで」と呼びかけている。