8月12日（火）の『家事ヤロウ!!!』では、人気企画「リアル家事24時」の最新作が放送された。

今回は、加藤茶＆綾菜夫妻の結婚15周年を記念したサプライズパーティーに密着。

2011年、“45歳差婚”で大きな話題を巻き起こした2人。『家事ヤロウ!!!』では、味の濃い料理を食べたい加藤茶と、健康のため減塩させたい妻・綾菜の“減塩攻防戦”を度々放送してきた。

【映像】加藤茶＆綾菜夫妻、結婚15年目を迎え周囲に変化 当初のつらい“バッシング”で「絆が深くなった」

今年は、結婚15周年。結婚生活は「あっという間だった」と振り返った2人は、「ずっと続くと思っていた」と話す。

さらに、夫妻と交流があり、この日お祝いに駆けつけた鈴木奈々が「いろいろあったじゃん」と切り出すと、加藤は「つらいこととかな。それで絆が深くなった」とうなずく。

というのも、結婚当初、世間から「財産目当て」「保険金狙い」などとバッシングを受けていた彩菜。加藤は「何もしてやれなかった。そんなの気にしなくていいとか言うんだけど、それしか言いようがない。その方がつらかった」と、当時の心境を打ち明けた。

また、「周りに認められたと思ったときは？」と鈴木が質問すると、2人によると『家事ヤロウ!!!』への出演で周囲からの反応が変わったとのこと。彩菜は「応援する人が増えた。（加藤を）見張ってくれる人が増えた」といい、「コンビニに行っても『茶さんが塩分高いのを買っていきました』『せんべいを全部買っていきました』とか、レジの人が教えてくれる」と明かした。

一方の加藤は「夜中に内緒で買っている。それを全部バラされる」と不満そうだが、「街全体がちーたん（加藤）を見守って減塩生活を応援してくれている。もう逃げれんな」と言い放つ彩菜。

これに加藤が「うれしいんだけど、もうちょっと自由にしてほしい…」とぼやくと、彩菜は「自由になったら死ぬけん。ダメだよ」と愛のあるツッコミを入れた。