¡Úº£¸å ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï¡©¡Û¿·ÊÆ¤Îµ¨ÀáÅþÍè¡Ä 5¥¥íÌó5000±ß¤ÎÅ¹¤â¡¡ÌÃÊÁÊÆ¤Î²Á³Ê²¼¤¬¤é¤º
8·î18Æü¤Ï´Á»ú¤Ç½ñ¤¯¤È¡¢È¬½½È¬¤Ç¡Ö¥³¥á¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê1000±ß°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤âÂç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Î¥³¥áÅ¹¡£ÂÔË¾¤Î¿·ÊÆ¤¬Æþ²Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³µÆÊÆ¹òÅ¹¡¡±«´Ö¿ð½¨¤µ¤ó
¡Ö¿·¤·¤¤¾ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÄ½¤¤¹á¤ê¡£¿·ÊÆ¤Î¹á¤ê¡£Á´Á³°ã¤¦¡×
¤³¤Îº´²ì¸©»º¤Î¿·ÊÆ²Á³Ê¤Ï¡¢5¥¥í¤ÇÀÇ¹þ¤ß4950±ß¡£µîÇ¯¤Ï3750±ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1200±ß¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÒ¤«¤é¤Ï¡Ä
¡Ö°Â¤¤¥³¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÌ£¤ò½Å»ë¤Ç¡×
¤Ê¤¼¡¢¿·ÊÆ¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
»³µÆÊÆ¹òÅ¹¡¡±«´Ö¿ð½¨¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤À¡ÊÎáÏÂ¡Ë6Ç¯»º¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤ÃÍÃÊ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÊÆ¤ò°Â¤¯½Ð¤»¤Ê¤¤¡×
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢ÇÀ¶¨¤¬¥³¥áÇÀ²È¤ËÁ°Ê§¤¤¤¹¤ë¡Ö³µ»»¶â¡×¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·ÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡£¤¤ç¤¦¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï5¥¥í=3737±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¡¢195±ß¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÃÊÁÊÆ¤Ë¸Â¤Ã¤¿²Á³Ê¤Ï4239±ß¤È¡¢Á°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃÍ¾å¤¬¤ê¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Î®ÄÌ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³µÆÊÆ¹òÅ¹¡¡±«´Ö¿ð½¨¤µ¤ó
¡Ö´Ë¤ä¤«¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë¤³¤Î²Á³Ê¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤³¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÆóÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
