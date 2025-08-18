欧州株　調整に押される、米ウ首脳会談控えて不透明感も
東京時間19:08現在
英ＦＴＳＥ100　 9129.55（-9.35　-0.10%）
独ＤＡＸ　　24282.14（-77.16　-0.32%）
仏ＣＡＣ40　 7864.14（-59.31　-0.75%）
スイスＳＭＩ　 12051.23（-23.10　-0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:08現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44977.00（-63.00　-0.14%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6460.75（-10.75　-0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23764.25（-39.75　-0.17%）