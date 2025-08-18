欧州株 調整に押される、米ウ首脳会談控えて不透明感も
欧州株 調整に押される、米ウ首脳会談控えて不透明感も
東京時間19:08現在
英ＦＴＳＥ100 9129.55（-9.35 -0.10%）
独ＤＡＸ 24282.14（-77.16 -0.32%）
仏ＣＡＣ40 7864.14（-59.31 -0.75%）
スイスＳＭＩ 12051.23（-23.10 -0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:08現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44977.00（-63.00 -0.14%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6460.75（-10.75 -0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23764.25（-39.75 -0.17%）
東京時間19:08現在
英ＦＴＳＥ100 9129.55（-9.35 -0.10%）
独ＤＡＸ 24282.14（-77.16 -0.32%）
仏ＣＡＣ40 7864.14（-59.31 -0.75%）
スイスＳＭＩ 12051.23（-23.10 -0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:08現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44977.00（-63.00 -0.14%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6460.75（-10.75 -0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23764.25（-39.75 -0.17%）