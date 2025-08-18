ÇòßÀ°¡Íò¤ÎÃÃ¤¨È´¤¤¤¿¡ÈµÕ»°³Ñ·Á¥Ü¥Ç¥£¡É¤¬¤¹¤´¤¤¡Ö¸«ÊÖ¤¹¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¥«¥é¥À¤¬Âç¤¤¤¡×
¡¡GENERATIONS¡¿PKCZ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÇòßÀ°¡Íò¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ØHallelujah!!¡Ù¡Ê9·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é¡¢¡ÈµÕ»°³Ñ·Á¥Ü¥Ç¥£¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÇòßÀ°¡Íò2nd¼Ì¿¿½¸¡¢¥«¥Ð¡¼¡õÎ¢É½»æ¡¢ÃæÌÌ¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¿¤Ã¤×¤ê¤È
¡¡Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢ÇòßÀ¤¬´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤È¥Ü¥Û¡¼¥ëÅç¤Ç»£±Æ¡£¡ÖÎø¿ÍÌÜÀþ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ä»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤éÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇòßÀ¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¤¿¤á¤Ë¿ô¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¿©»öÀ©¸Â¤ò¼Â»Ü¡£²áµîºÇÂç¤ÎÏª½Ð¤Ë¤âÄ©¤ó¤À¡£
¡¡ÇòßÀ¤Ïº£²ó¤Î¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸«ÊÖ¤¹¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¥«¥é¥À¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÍýÁÛ¤É¤ª¤ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÊ¢¶Ú¤ä¶»¶Ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤ËÇØÃæ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤°¤é¤¤¹¤¤¹ÇØ¶Ú¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò¤È¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡È¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£EXILE TRIBE STATION ONLINE STORE¤Ë¤Æ¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¼Ì¿¿½¸3ºý¥»¥Ã¥È¡ÊÃêÁªÉÕ¤¾¦ÉÊ¡Ë¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢GENERATIONS¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ø6IX SENSE¡Ù½ª±é¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¡×¡Ê³Æ¸ø±é5Ì¾¡Ë¤Ø¤ÎÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¡£±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï8·î18Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥²ñ¤Ë³°¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¡¢³Æ¸ø±é¤Ë¤Ä¤ºÇÂç100Ì¾¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿½¸¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤ä¡¢Á´±þÊç¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
