『アズワン』入場者プレゼントはキャラデザ・貞本義行描き下ろしの色紙風カード3種に！
アニメ映画『アズワン／AS ONE』の第1弾〜第3弾入場者プレゼントとして、本作のキャラクターデザインを手がけた貞本義行のデザインによる、ヨウ、ラコ、ヴィーゴのミニ色紙風イラストカードが配布されることが決まった。
【動画】JO1・白岩瑠姫が主題歌「巡星（めぐりぼし）」を作詞作曲！ ナレーション入りの新予告編
本作は、アーケードゲーム『星と翼のパラドクス』を原作とし、原作の設定と世界観を踏襲しながら静野孔文監督のコンセプトを元に制作陣・脚本家と共に生み出した完全オリジナルストーリー作品。登場人物は全て新たに設定し、原作同様に貞本義行がキャラクターデザインを担当した。
声優キャストとして、ミュージシャンを目指しながらも不確かな未来に悩む地球の高校生、主人公ヨウの声をJO1の白岩瑠姫。ヨウが出会う、宇宙に浮かぶ星＜巡星（めぐりぼし）＞でロボット整備士として暮らす少女ラコ役に白石晴香。ラコが兄のように慕うプルガード隊のヴィーゴ役には武内駿輔。物語の鍵を握る謎の研究員キザナ役に日笠陽子。さらに、ラコの父ルロワ役をSUPER EIGHTの丸山隆平が務める。
入場者プレゼントの、貞本義行描き下ろしミニ色紙風イラストカード（全3種）は、第1弾から第3弾まで週替わりで配布される。公開初週限定の第1弾は主人公ヨウ、公開2週目の第2弾はラコ、公開3週目の第3弾はヴィーゴと、それぞれ異なるキャラクターの魅力を描いたビジュアルとなっている（数量限定、無くなり次第終了）。
アニメ映画『アズワン／AS ONE』は、8月22日より全国公開。
