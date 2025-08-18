ブラッド・ピット主演『F1（R）／エフワン』興収20億円突破！ 8.22からIMAX再上映も
ブラッド・ピット主演の映画『F1（R）／エフワン』が、日本興収20億円を突破した。8月22日からは1週間限定で、一部劇場でIMAX再上映が決定している。
【写真】イケメンすぎる！ 映画『F1（R）／エフワン』に登場する本物のドライバーたち
『トップガン マーヴェリック』のジョセフ・コシンスキー監督とブラッド・ピットがタッグを組んだ本作は、F1（R）の全面バックアップのもと世界各国の本物のサーキットコースで撮影を行うなど、リアルな映像を実現。手に汗握るレースの数々が大きな見どころとなっているが、同時にドライバーやピットクルーなど、F1界で生きる人々が織りなす人間ドラマも熱く描かれる。
6月27日より日米同時公開を迎えた本作は、現地時間8月17日時点で、世界興行収入は約867億円（5億9000万ドル／1ドル=147円換算／Box Office Mojo調べ）を突破。そして日本では、公開8週目の8月17日時点で動員118万8153人、興行収入20億230万8250円を突破した。
続編を除く原作のない洋画作品において、日本での興行収入20億円を突破したのは、『TENET テネット』（2000）以来約5年振りの快挙。またブラッド・ピット主演映画としては、『ワールド・ウォーZ』（2013）の世界興行収入約794億（5億4045万ドル）を上回る史上最高の興行収入を記録している。
本作は、今週8月22日から28日までの1週間、一部劇場でIMAX（R）での再上映が決定。大画面、高解像度、高音質、そして没入感を追求した映像体験を提供するIMAX（R）での上映は、本作の魅力をより感じられるフォーマットのひとつ。この情報解禁を受けて、SNSでは「ひゃー!!!! 日本でも!!! 絶対行かねば!!!!! ありがとうございます！」「絶対にF1をIMAXで観たいという、強い気持ち」「有給使ってでも観に行きます、それくらいの価値は余裕でお釣りくるくらいある」「IMAX最高だったな！ 五回見たけどもう一回行っちゃおうかな」など歓喜の声が寄せられている。
映画『F1（R）／エフワン』は公開中。
＜IMAX（R）再上映概要＞
■上映期間：8／22（金）〜28（木）
■上映劇場 ※8/18（月）時点のため、上映劇場は公式サイト、各劇場HPにてご確認ください。
ローソン・ユナイテッドシネマ札幌
グランドシネマサンシャイン池袋
109シネマズ二子玉川
ユナイテッド・シネマとしまえん
109シネマズグランベリーパーク
109シネマズ川崎
109シネマズ湘南
成田HUMAXシネマズ8
ローソン・ユナイテッドシネマ前橋
109シネマズ名古屋
イオンシネマ大高
109シネマズ大阪エキスポシティ
イオンシネマ岡山
ユナイテッド・シネマキャナルシティ13
