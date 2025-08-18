日本テレビ・河出奈都美アナ、「綾波レイ」のコスプレがかわいすぎ 眼帯が逆な理由にファン心配「ハサミが左目に…」
日本テレビの河出奈都美アナウンサーが、18日までに自身のエックスを更新。かわいいコスプレショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】眼帯の位置が逆である理由を説明する河出アナ
情報番組『シューイチ』の「コミックマーケット106特集」に参加した河出アナは「シューイチコミケ特集ありがとうございました！！レイヤーとして参加する夢も叶いました 早くそっち行きたいよお！！！」とつづり、会場の東京ビッグサイトで撮影したコスプレショットを公開。アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の綾波レイになりきった姿はとてもかわいらしいが、アニメとは眼帯の位置が逆になっている。
河出アナはこの理由について「※『眼帯』の位置について 実は、ウィッグを被って前髪を微調整した際、ハサミが左目に当たってしまったんです…！ 眼科の先生から『カラコンは控えるように』と前日に言われ、急遽、眼帯と包帯をすることにしました。 そういうわけで、原作と逆になってしまいました…どうか、お許しください」と説明。まさかの本当のケガだったことが判明した。
この事実を知ったファンは「目大丈夫ですか？ お大事にしてください」「目、早く良くなるといいね これからもオタ活写真楽しみにしてます」「ガチ眼帯だとは…お大事に」と心配の声を寄せている。
■河出 奈都美（かわで なつみ）
1996年8月生まれ。青山学院大学 国際政治経済学部（国際コミュニケーション専攻）出身で、2019年に日本テレビに入社した。
引用：「河出奈都美」エックス（＠kawade_natsumi）
