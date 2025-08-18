◇ナ・リーグ ブルワーズ2―3レッズ（2025年8月17日 シンシナティ）

ブルワーズの破竹の進撃がついにストップした。

敵地でのレッズ戦に延長10回、2―3でサヨナラ負け。今季両リーグ最長だった連勝は「14」でストップした。

0―1で迎えた土壇場の9回。先頭打者が四球で出塁し、1死後に4番コントレラスが左中間に逆転の13号2ランを放った。

敵地が沈黙する劇的な一発だったが、この日はリリーフ陣が踏ん張れない。

その裏、失策も絡んで1死一、三塁とされ、アンダーソンがトレビノに同点の右前適時打。試合は延長戦へと突入した。

そして延長10回、1死満塁からヘイズに左前打を許してサヨナラ負けを喫した。

連勝はストップしたが、試合後、イエリチはクラブハウスで「忘れろ！明日もまたやろう」。

これが8月初の敗戦となったが、直近34試合で29勝。この日は勝ちパターンのリリーフ陣を休ませたが、18日（日本時間19日）からは地区2位カブスとダブルヘッダーを含めた5連戦が予定されており、次を見据えた起用法でもあった。