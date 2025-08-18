大門弥生が、ニューシングル「Back It Up」を本日8月18日に配信リリースした。

本作の表題曲は、日本語、スペイン語、英語が交差するトリリンガル楽曲であり、文化の融合と大胆な女性の自己表現を祝福するジャンルレスなダンスホールアンセムとなっている。

また、同曲にはドミニカ共和国出身のアーティスト ジェン・モレルがフィーチャリング参加。さらに、Major Lazerのウォルシー・ファイアーや、ウクライナのプロデューサー XLIIがプロダクションに加わり、ダンスフロアを揺らす重低音の効いたリズム重視のサウンドを生み出している。

公開中のMVでは、オーバーサイズのバギースウェットにセクシーなスイムウェアを重ねたファッションに、大胆なコーンロウスタイルを取り入れた“ストリート×官能美”のビジュアルでインパクトを放っている。映像全体を通して、“恐れない自己表現”や、“文化を超えた共鳴”、“止められないフェミニンパワー”を体現したMVとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）