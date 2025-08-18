ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の白濱亜嵐が、２冊目の写真集「Ｈａｌｌｅｌｕｊａｈ！」（小学館刊、９月１８日発売）に掲載する鍛え抜いた「逆三角形ボディ」の写真が１８日、解禁された。

数か月間に及ぶトレーニングと食事制限を経て撮影に挑んだ白濱は、写真を前にして「今見返すと自分でも笑っちゃうくらいカラダが大きいですね。理想通りのボディに仕上がっていると思います。腹筋や胸筋だけではなく、写真集には特に背中のボリュームにもこだわったカットが掲載されています。グラウンドぐらい広い広背筋が見られるので、皆さん是非とも期待していてください」とコメントした。

本作は、白濱が観光大使を務めるフィリピンの首都マニラとボホール島での撮り下ろし。本人とのフィリピン旅行気分を味わえるような「恋人目線」にこだわり、普段見られない“素顔”を収めた。普段からの肉体作りに加えて写真集のために特別に体を鍛え抜き、さらに過去最大露出に挑戦している。

また、ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳのオフィシャルファンクラブ会員限定で「ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ ＳＴＡＴＩＯＮ ＯＮＬＩＮＥ ＳＴＯＲＥ」の抽選付き商品（通常版の写真集３冊セット）を予約すると、抽選で各公演５人が「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５ “６ＩＸ ＳＥＮＳＥ”」終演後に行われる白濱との２ショットチェキ撮影会に参加できる。