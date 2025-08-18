タレントの新谷あやか（３０）が１０日、自身のインスタグラムを更新。９日にみずほペイペイドームでセレモニアルピッチを行った時の様子を投稿した。

健康的な白のショートパンツ姿での豪快な脚上げの投球姿で、ノーバウンドで９１キロをマークしたことが話題となったが「２５年間、夢だったｐａｙｐａｙドームで投げるセレモニアルピッチが終わりました 目標の１００ｋｍには届きませんでしたが、本当に胸がいっぱいで、夢って叶うことがあるんやなと。６歳の頃は夢のまた夢の話で、１４歳で芸能界に入って、全然売れずに、始球式なんて夢のまんまで。３０歳になってまだ芸能界で頑張ってられるかもわからんやったし、私にとって本当に遠い遠い夢でした！！それが叶う日が来たことは何よりも意味のある日になりました 諦めんで本当に良かった！！１番難しい事が出来たとおもいます」と感慨をつづり、ビール片手に観戦を楽しむオフショットなどを公開した。

コメント欄などには「ナイピー」、「こんな感動する始球式ない」、「涙のインタビューにグッときた」との声が寄せられていた。