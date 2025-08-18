今年の新米はいくらになりそうか？名古屋市内の販売店にきょうお邪魔しました。

【写真を見る】新米はいくらに？ “備蓄米効果”で品薄は解消傾向 一方で…「備蓄米の量が多くて、8月以降も在庫が残ってしまう店も」

（お米の服部 服部純代表）

Q.令和7年産の新米はいつから店頭に並ぶ？

「今週の木曜日に入荷予定です。愛知県産のあきたこまちです」

Q.いくらで店頭に並ぶ？

「予定ですが4500円を切るか切らないか」

店にいたお客さんにも伺いました。



Q.5キロの銘柄米、いくらだといいですか？

「きょう買った米が4900円なので、1割増しの5500円までなら」





品薄だった米がなぜ？

（焼き肉店経営）Q.ご自宅用ですか？「お店用です。これ以上（コメの値段が）上がると、うちも値段を上げようかなと考えてしまう」

現在、店に並ぶ銘柄米は5キロ4000～5000円。これ以上の値上がりとなると、客も店も困ります。



今年5月に取材したときは銘柄米は3種類ほどで品薄状態でしたが…きょう店頭には9種類の銘柄米。品薄は解消されていました。

（服部さん）

Q.品薄だった米がなぜ出てきた？

「備蓄米の影響が大きいと思います。備蓄米が出て、今まで出てこなかった銘柄米が出てきた。値段も少し落ちて販売しやすくなった」



そして、こちらの店頭の備蓄米はなくなっていました。



（服部さん）

Q.競争入札米は売り切り切った？

「はい、売り切りました」

Q.他の米店は、どうなっている？」

「中には（備蓄米の）量が多くて、8月以降も在庫が残ってしまうところもある」

在庫を抱えることになった店は大変です。



（服部さん）

「新米がもう今か、という状況なので厳しいと思います」



これまでに「判断を見誤った」と政府も認めた“令和の米騒動”。値段が前の水準に戻ることはあるのか？念のためお聞きしました。



（服部さん）

Q.コメを増産したが高値のまま続きそう？

「そうですね」