【ライブレポート】ATEEZ、米アーリントンGlobe Life Fieldに再降臨！圧巻のステージを披露

ATEEZが、8月16日（現地時間）米・アーリントンのGlobe Life Fieldにて『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]』を開催した。

■グローバルチャートを掌握した名曲を続々披露！

Globe Life Fieldは、4万人を超える収容人数を誇るレディー・ガガ、エルトン・ジョン、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、メタリカ、ジョナス・ブラザーズなど世界的なポップスターがコンサートを開催してきた大規模会場。

ATEEZは2024年『2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER]』でGlobe Life FieldにてK-POPボーイズグループとして初めて公演を開催し、大きな話題を集めた。この熱気に続いて、2025年もGlobe Life Fieldで2度目の公演を開催し、ワールドクラスアーティストとしての地位を改めて証明した。

今回の公演でATEEZは、米・Billboardメインソングチャートである「Hot 100」にグループ初であり、K-POPボーイズグループの中で3番目にチャートインを果たした「Lemon Drop」、続いて「Hot 100」で68位にチャートインを果たし、自己最高順位を更新した「In Your Fantasy」のステージを披露。現地のファンの熱い反響を巻き起こした。

この他にも、米・Billboardメインチャートである「Billboard 200」で1位を記録した「Crazy Form」と「Ice On My Teeth」、初のミリオンセラータイトルに輝いた「Guerrilla」、英「オフィシャルアルバムチャート」にチャートインした「BOUNCY (K-HOT CHILLIPEPPERS)」など、グローバルチャートで支持を得てきた数多くの名曲を盛り込んだ充実したセットリストを披露。会場を埋め尽くしたファンを魅了した。

■世界中の主要メディアがATEEZの躍進ぶりを評価

世界中の主要メディアから、そのグローバルな歩みが注目を集めているATEEZ。

『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]』は、仁川を皮切りに、アメリカのアトランタ、ニューヨーク、ボルチモア、ナッシュビル、オーランド、シカゴ、タコマ、サンノゼ、ロサンゼルス、グレンデール、アーリントンでの公演を終了、8月23日にメキシコシティで北米ツアーの終止符を打つ。

CLASH、NOTION、Chicago Tribune、PAPER Magazine、GQなど、数々のメディアが、彼らのグローバルチャートでの躍進とワールドツアーでの成功を高く評価している。

なお、ATEEZは、約4年半ぶりとなる日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』を9月17日にリリース。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

ALBUM『Ashes to Light』

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/