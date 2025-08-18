19日は厳しい残暑が続き猛暑日に迫るところも、急な雨･雷雨に注意を【これからの天気(18日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
19日(火)は、急な雨や雷雨のところがありそうです。
◆19日(火)の天気
・上越地方
不安定な空模様で、昼ごろから山沿いを中心に雷雨のところがあるでしょう。
最高気温は18日(月)と同じくらいかやや高く、猛暑日に迫るところもありそうです。
・中越地方
沿岸部は、おおむね晴れるでしょう。
一方、山沿いでは午後に雨雲が湧くところがありそうです。急な強い雨や落雷などにご注意ください。
最高気温は、31℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは雲の多い天気になりますが、それでも18日(月)と同じくらい暑くなるでしょう。夕方以降は、晴れのエリアが広がる見込みです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
晴れたり曇ったりの天気で、山沿いでは午後に雨雲がかかるところもあるでしょう。
最高気温は、30～32℃の予想で厳しい残暑が続きそうです。
・下越：村上市から聖篭町
変わりやすい天気で、昼ごろからはにわか雨がありそうです。
最高気温は31℃前後で、18日(月)と同じような暑さが続くでしょう。
◆風と波
佐渡で、次第に風が強まるでしょう。波の高さは、上・中越でのち1m、下越・佐渡でのち1.5mの予想です。
◆熱中症情報
19日(火)は猛暑日に迫る暑さのところがありそうです。引き続き、最大限の熱中症対策が必要です。
◆週間予報
20日(水)と21日(木)は、全県的に雨が降りやすいでしょう。
一方、21日(木)以降は晴れ間の出る日が多くなりそうです。厳しい残暑が続き、猛暑日に迫まるところもあるでしょう。
19日(火)の午後は、にわか雨や雷雨のところがありそうです。晴れていても、天気の急変にご注意ください。
