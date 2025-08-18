これからの気象情報です。

19日(火)は、急な雨や雷雨のところがありそうです。



◆19日(火)の天気

・上越地方

不安定な空模様で、昼ごろから山沿いを中心に雷雨のところがあるでしょう。

最高気温は18日(月)と同じくらいかやや高く、猛暑日に迫るところもありそうです。



・中越地方

沿岸部は、おおむね晴れるでしょう。

一方、山沿いでは午後に雨雲が湧くところがありそうです。急な強い雨や落雷などにご注意ください。

最高気温は、31℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは雲の多い天気になりますが、それでも18日(月)と同じくらい暑くなるでしょう。夕方以降は、晴れのエリアが広がる見込みです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

晴れたり曇ったりの天気で、山沿いでは午後に雨雲がかかるところもあるでしょう。

最高気温は、30～32℃の予想で厳しい残暑が続きそうです。



・下越：村上市から聖篭町

変わりやすい天気で、昼ごろからはにわか雨がありそうです。

最高気温は31℃前後で、18日(月)と同じような暑さが続くでしょう。



◆風と波

佐渡で、次第に風が強まるでしょう。波の高さは、上・中越でのち1m、下越・佐渡でのち1.5mの予想です。



◆熱中症情報

19日(火)は猛暑日に迫る暑さのところがありそうです。引き続き、最大限の熱中症対策が必要です。



◆週間予報

20日(水)と21日(木)は、全県的に雨が降りやすいでしょう。

一方、21日(木)以降は晴れ間の出る日が多くなりそうです。厳しい残暑が続き、猛暑日に迫まるところもあるでしょう。



19日(火)の午後は、にわか雨や雷雨のところがありそうです。晴れていても、天気の急変にご注意ください。