すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、8月19日午前9時から、「まぐろ鉄火丼」を販売する。

「まぐろ鉄火丼」は、まぐろの切り身をごはんに盛り付けた商品。色鮮やかなまぐろをごはんと一緒に頬張ると、赤身の旨みを口いっぱいに堪能できる。まだ暑さが残るこの時期にぴったりの、さっぱりとした味わいを楽しんで欲しい考え。



「まぐろ鉄火丼」

同時に、すき家の人気商品“まぐろたたき”と組み合わせた「まぐろ鉄火たたき丼」を販売する。味わいと食感が異なる、2種のまぐろを一度に堪能してほしいとのこと。

また、まぐろに加え、山かけ、オクラ、納豆、おんたまをトッピングした「ばくだんまぐろ鉄火丼」も登場。“ねばとろ”な具材はさっぱりとしたまぐろと相性抜群で、暑い時期にするりと食べられる。

すき家公式アプリでは、8月19日から8月26日の間、「まぐろ鉄火丼」を70円引きで楽しめるクーポンも配信する。

ぜひこの機会に、すき家やおうちで「まぐろ鉄火丼」を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

まぐろ鉄火丼

（並盛）：830円

（ごはん大盛）：880円

（特盛）：1330円

まぐろ鉄火たたき丼

（並盛）：1230円

（ごはん大盛）：1280円

（特盛）：1730円

ばくだんまぐろ鉄火丼

（並盛）：1230円

（ごはん大盛）：1280円

（特盛）：1730円

山かけまぐろ鉄火丼

（並盛）：980円

（ごはん大盛）：1030円

（特盛）：1480円

（すべて税込）

［発売日］8月19日（火）

すき家＝https://www.sukiya.jp