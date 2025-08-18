すき家、残暑にぴったりのさっぱりとした味わいが堪能できる「まぐろ鉄火丼」などを発売
すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、8月19日午前9時から、「まぐろ鉄火丼」を販売する。
「まぐろ鉄火丼」は、まぐろの切り身をごはんに盛り付けた商品。色鮮やかなまぐろをごはんと一緒に頬張ると、赤身の旨みを口いっぱいに堪能できる。まだ暑さが残るこの時期にぴったりの、さっぱりとした味わいを楽しんで欲しい考え。
同時に、すき家の人気商品“まぐろたたき”と組み合わせた「まぐろ鉄火たたき丼」を販売する。味わいと食感が異なる、2種のまぐろを一度に堪能してほしいとのこと。
また、まぐろに加え、山かけ、オクラ、納豆、おんたまをトッピングした「ばくだんまぐろ鉄火丼」も登場。“ねばとろ”な具材はさっぱりとしたまぐろと相性抜群で、暑い時期にするりと食べられる。
すき家公式アプリでは、8月19日から8月26日の間、「まぐろ鉄火丼」を70円引きで楽しめるクーポンも配信する。
ぜひこの機会に、すき家やおうちで「まぐろ鉄火丼」を楽しんでほしい考え。
［小売価格］
まぐろ鉄火丼
（並盛）：830円
（ごはん大盛）：880円
（特盛）：1330円
まぐろ鉄火たたき丼
（並盛）：1230円
（ごはん大盛）：1280円
（特盛）：1730円
ばくだんまぐろ鉄火丼
（並盛）：1230円
（ごはん大盛）：1280円
（特盛）：1730円
山かけまぐろ鉄火丼
（並盛）：980円
（ごはん大盛）：1030円
（特盛）：1480円
（すべて税込）
［発売日］8月19日（火）
すき家＝https://www.sukiya.jp