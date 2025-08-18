ゴディバ ジャパンは、「季節のトリュフ−秋冬−」を、8月20日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。

ゴディバから、秋の味覚の王道フレーバーや、ほっとひと息つきたい冬のティータイムにぴったりな味わいのトリュフ6種類を詰め合わせた「季節のトリュフ−秋冬−」を発売する。

「季節のトリュフ−秋冬−」は、季節の彩り豊かな秋冬限定トリュフコレクション。スイートポテト、マロン、パンプキンなどのフレーバーが味わえるトリュフを、華やかなゴールドカラーの箔をあしらったエレガントなパッケージに詰め合わせた。肌寒くなる季節、好みのコーヒーや紅茶と贅沢なフレーバートリュフで、心温まる優雅なひとときを過ごしてほしい考え。フォーマルな贈り物にもおすすめとなっている。

［小売価格］

季節のトリュフ−秋冬−6粒入：3240円

季節のトリュフ−秋冬−10粒入：5616円

季節のトリュフ−秋冬−16粒入：8640円

（すべて税込）

［発売日］8月20日（水）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp