今ホットなおすすめスポット♡「アンティークカフェ巡り＆水族館」の魅力って？

忙しい日常から離れて、気分が落ち着くような癒しタイムを過ごしたい！そこで今回は、ファッション業界で働く女子や、おしゃれな女子が「リラックスできる場所」をご紹介します。アンティークカフェ巡りや、水族館など今ホットなおすすめスポットとは♡

おしゃれガールのチル活まとめ ファッション業界で働く女子たちや、インフルエンサーたちの癒しタイムはリラックスできる場所に出向かうこと。 日常から離れて自分のペースを守っている姿がすてき♡

Mayaさん（古着屋オーナー・28才）

Check! アンティークカフェ巡り カフェの世界観に浸るのが幸せ 「こだわりを感じる内装や食器に囲まれて過ごすひとときに幸せを感じます。 可愛いお気に入りのお洋服を身にまとってカフェへ行き、素敵なカップでゆっくり紅茶を飲んだり、四季折々のスイーツもいただいてカフェの世界観を満喫するのがとても楽しい時間です」 Instagram：@mymy_sr03 CAFE LANDTMANN カフェ ドゥ ラ プレス 山手十番館 コーヒーパーラー ヒルトップ

芹沢清花さん（社会人・21才）

Check! 水族館 なぜか行きたくなる私にとっての癒し 「幼い頃から生き物が好きで、水族館はなじみがあってよく行きます。 ふと行きたくなるタイミングがあって、気が向いたらひとりでも友だちとでも都内近辺の水族館に行っちゃいます！ 水槽を眺める時間がなにより癒されるみたい」 Instagram：@seri._.38

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海