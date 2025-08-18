プラチナ万年筆は、「シュノークシステム」を搭載し自分に合った筆記感に調節できることで好評を得ている「PRO−USE 171」に、質感の細部にこだわりぬいた限定色「フロストゴールド」「フロストシルバー」が登場する。



「PRO−USE 171」

今回発売の限定2色は、2022年の限定色（バイオレット／ネイビーブルー／ワインレッド）に続くツートンカラーで、上質に光り輝くゴールドとシルバーそれぞれの塗装の上に、しっとりと手に馴染む特殊マット塗装を施し、シックで落ち着いた雰囲気を継承している。さらに、マットブラックパーツがゴールドとシルバーのボディを引き締め、ビジネスシーンでも使える、大人のための高級感あるシャープペンに仕上がった。

シュノークシステム（2種類の調節システムで自分にあった筆記感に合わせられる）は、先端のテーパー（口金）を回転させることで、芯パイプの長さが調節できる。定規の厚みに合わせたり、紙面との距離を調節が可能。グリッパーを抑え、ボディを回転させることでクッション（シンスイッチ機構）のON・OFFを切り替えることができる。クッションONで筆圧をかけても折れにくい安定した書き心地に、クッションOFFで紙面や芯の状態が伝わる繊細な書き心地と筆記感を選ぶことができる。

［小売価格］3850円（税込）

［発売日］8月25日（月）

プラチナ万年筆＝https://www.platinum-pen.co.jp